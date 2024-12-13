Уговоры чиновников не могут сбить завышенные цены на жильё, нужны радикальные меры

По состоянию на конец ноября цены на новостройки выросли в 52 городах и снизились в 18 городах. Исследование, проведенное "Миром", показало, что в среднем цены на базовое жилье во всех городах выросли на 1,2%, до 7,33 млн рублей квартира».
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