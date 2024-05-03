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Орещук о Соболеве: «Бьют по плечу, а он хватается за нос. Фактурный форвард не вправе валяться на газоне такое количество времени» 

- Соболев рвал и метал [в матче с «Динамо» – 2:0], доказал свою состоятельность? — Очень хороший матч в исполнении Александра.

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