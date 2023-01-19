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В Челябинске «Студенческий десант» высадился в кинологическом центре регионального главка МВД

В Челябинске «Студенческий десант» высадился в кинологическом центре регионального главка МВД

Вот уже несколько лет на Южном Урале проходит Всероссийская акция МВД России «Студенческий десант». В рамках проекта полицейские знакомят молодежь с различными подразделениями и службами органов внутренних дел.

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