В Челябинске «Студенческий десант» высадился в кинологическом центре регионального главка МВД

Вот уже несколько лет на Южном Урале проходит Всероссийская акция МВД России «Студенческий десант». В рамках проекта полицейские знакомят молодежь с различными подразделениями и службами органов внутренних дел.
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