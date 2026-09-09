Четыре человека погибли в Новороссийске при атаке БПЛА, всего за ночь над регионами России уничтожено 596 дронов

В ночь на среду, 9 сентября 2026 года, силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российские регионы.
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