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Четыре человека погибли в Новороссийске при атаке БПЛА, всего за ночь над регионами России уничтожено 596 дронов

Четыре человека погибли в Новороссийске при атаке БПЛА, всего за ночь над регионами России уничтожено 596 дронов

В ночь на среду, 9 сентября 2026 года, силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российские регионы.

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