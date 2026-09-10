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ИА Регнум

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Роскачество нашло несоответствия в показателях БЖУ в «Дошираке» и «Чан рамене»

Роскачество нашло несоответствия в показателях БЖУ в «Дошираке» и «Чан рамене»

В ряде марок лапши быстрого приготовления, включая «Доширак» и «Чан рамен», фактические показатели белков, жиров или углеводов (БЖУ) не соответствуют заявленным.

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