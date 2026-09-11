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Царьград

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В Раде сделали заявление: у Украины нет денег на соцпрограммы и поддержку бизнеса

В Раде сделали заявление: у Украины нет денег на соцпрограммы и поддержку бизнеса

На Украине признали нехватку финансирования социальной сферы.Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил о критической нехватке средств на социальные программы и поддержку бизнеса на Украине.

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