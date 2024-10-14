Верните первоначальный блеск: 5 способов очистить решетки духовки

Решетки духовки — это те части кухонного оборудования, которые часто подвержены загрязнению. Липкая грязь, запеченный жир и пригоревшие остатки пищи могут быстро накапливаться, особенно если вы часто пользуетесь духовкой.
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