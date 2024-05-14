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Юдонис Хаслем: «Если главным тренером «Лейкерс» станет Джей Джей Редик, у них будет циничная раздевалка»

«Если главным тренером «Лейкерс» станет Джей Джей Редик, у них будет циничная раздевалка. Парни будут спрашивать: «Тренер после матча будет делать подкаст с Леброном?» У них будет циничная раздевалка, в которой игроки будут искоса смотреть на все, что говорит Джей Джей, потому что они будут задаваться вопросом, это указание Джей Джея или указание Леброна?» – сказал бывший игрок «Майами» Юдонис Хаслем.

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