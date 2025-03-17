Замглавы МИД Грушко: Запад терпит стратегическое поражение в конфликте на Украине

Экономический рост ЕС сейчас составляет от 0,1 до 1 процента Конфликт на Украине в данный момент находится в той фазе, когда Запад терпит стратегическое поражение, заявил в интервью «Известиям» заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко.