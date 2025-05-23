Без китайских друзей никуда. ТранспортФест не исключение. Из Поднебесной привезли электробус Skywell.
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Без китайских друзей никуда. ТранспортФест не исключение. Из Поднебесной привезли электробус Skywell.