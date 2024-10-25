«Очень много людей выступают за улучшение отношений с Россией»

В Грузии многие из тех, кто поддерживает вступление в ЕС, в то же время не хотят ухудшения отношений с Россией, сообщил «Известиям» лидер и политический секретарь партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия.
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