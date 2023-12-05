Цирк, ТЮЗ и зоопарк реконструируют в Алматы

Алматинский цирк, зоопарк и ТЮЗ имени САЦ реконструируют в южной столице, передает inAlmaty.kz. Замакима Алматы Арман Кырыкбаев в ходе брифинга РСК рассказал об открытии новых культурных объектов, а также реконструкции уже имеющихся.