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Цирк, ТЮЗ и зоопарк реконструируют в Алматы

Цирк, ТЮЗ и зоопарк реконструируют в Алматы

Алматинский цирк, зоопарк и ТЮЗ имени САЦ реконструируют в южной столице, передает inAlmaty.kz. Замакима Алматы Арман Кырыкбаев в ходе брифинга РСК рассказал об открытии новых культурных объектов, а также реконструкции уже имеющихся.

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