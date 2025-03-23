На фоне болтовни про мирные переговоры, "Сталинские соколы" собираются наращивать применение "Гераней" и воевать минимум до осени 2026 года.
А где был ты?
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На фоне болтовни про мирные переговоры, "Сталинские соколы" собираются наращивать применение "Гераней" и воевать минимум до осени 2026 года.
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