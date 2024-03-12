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Военное обозрение

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Шольц отклонил предложение Британии об обмене ракет Taurus на Storm Shadow

Шольц отклонил предложение Британии об обмене ракет Taurus на Storm Shadow

Британцы собирались поставить немецкие ракеты Украины.

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Игорь Петров
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