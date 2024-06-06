CNN: Лыжник Пессион погиб в горах вместе с подругой Арлиан

Итальянский лыжник Жан-Даниэль Пессион и его подруга Элиза Арлиан погибли в горах на северо-западе Италии в результате несчастного случая, об этом информирует CNN, ссылаясь на Итальянскую федерацию зимних видов спорта (FISI).
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