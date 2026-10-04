Аргументы недели
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Аргументы недели

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Депутат Шеремет: В основе намерений Зеленского лежит подлость

Депутат Шеремет: В основе намерений Зеленского лежит подлость

Депутат Государственной Думы прокомментировал «Аргументам недели» планы Киева об усилении атак на российские НПЗ.

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