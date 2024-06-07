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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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На турнире по спортивной гимнастике на Играх БРИКС выступят спортсмены из 15 стран

Федерация спортивной гимнастики России опубликовала список стран-участниц турнира. В него вошли спортсмены из России, Малайзии, Беларуси, Монголии, Республики Сербской, Сирии, Узбекистана, Таиланда, Турции, Туниса, Южной Осетии, Армении, Эфиопии, Индии и Казахстана.

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