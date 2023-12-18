Frontiers in Plant Science: богатые питательными веществами семена чиа могут улучшить здоровье человека

Ученые Университета штата Орегон секвенировали геном чиа и тем самым предоставили план будущих исследований, в которых будет использована польза растения для питания и здоровья человека В статье, опубликованной в Frontiers in Plant Science, исследователи определили гены чиа, связанные с улучшением питания, и искали свойства фармацевтических препаратов, которые можно было бы использовать для лечения всего: от рака до высокого кровяного давления.