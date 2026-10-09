От Диккенса до семейных советов: почему сыр перед сном вызывает кошмары

Утверждение о том, что сыр перед сном вызывает кошмары, имеет мало доказательств. Такую оценку дала консультант по детскому сну Андреа Грейс, передает Mirror.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Опозорился на сц...
- R Сорвался на девят...
- СТ Не только прекращ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым