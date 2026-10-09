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Пятый канал

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От Диккенса до семейных советов: почему сыр перед сном вызывает кошмары

От Диккенса до семейных советов: почему сыр перед сном вызывает кошмары

Утверждение о том, что сыр перед сном вызывает кошмары, имеет мало доказательств. Такую оценку дала консультант по детскому сну Андреа Грейс, передает Mirror.

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