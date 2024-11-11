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Остров Свободы трясёт! У берегов Кубы произошло сильное землетрясение

Остров Свободы трясёт! У берегов Кубы произошло сильное землетрясение

Эпицентр земляного толчка залегал на глубине 17-20 километров с магнитудой 6,8.В минувшее воскресенье, 10 ноября, рядом с островом Свободы произошло одно, а затем через час второе землетрясение с магнитудой 6,8.

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