Солистка Go_A в корсете из латекса показала, почему ее сравнивают с Тринити: "Просто киса"

Певица Екатерина Павленко показала яркое фото в сети Как сообщает Politeka.net, солистка украинской группы Go_A, которая заняла на Евровидении 2021 5-е место, Екатерина Павленко активно ведет свою страницу в Instagram, где делится яркими кадрами.
Певица Екатерина Павленко показала яркое фото в сети Как сообщает Politeka.net, солистка украинской группы Go_A, которая заняла на Евровидении 2021 5-е место, Екатерина Павленко активно ведет свою страницу в Instagram, где делится яркими кадрами.
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