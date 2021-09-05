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Солистка Go_A в корсете из латекса показала, почему ее сравнивают с Тринити: "Просто киса"

Солистка Go_A в корсете из латекса показала, почему ее сравнивают с Тринити: "Просто киса"

Певица Екатерина Павленко показала яркое фото в сети Как сообщает Politeka.net, солистка украинской группы Go_A, которая заняла на Евровидении 2021 5-е место, Екатерина Павленко активно ведет свою страницу в Instagram, где делится яркими кадрами.

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