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Ссоры Овнов, прибыль Тельцов и чувства Львов: подробный гороскоп на 1 августа

Ссоры Овнов, прибыль Тельцов и чувства Львов: подробный гороскоп на 1 августа

ОВНАМ желательно избежать любых ссор и препирательств. Поддержание мира и согласия в доме зависит сейчас от вас: первыми идите на сближение, ищите точки соприкосновения.

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