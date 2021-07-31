Ссоры Овнов, прибыль Тельцов и чувства Львов: подробный гороскоп на 1 августа

ОВНАМ желательно избежать любых ссор и препирательств. Поддержание мира и согласия в доме зависит сейчас от вас: первыми идите на сближение, ищите точки соприкосновения.
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