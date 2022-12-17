«Майами» поместил всех 17 игроков в список травмированных перед матчем со «Сперс»

«Майами» поместил всех 17 игроков в список травмированных перед матчем со «Сперс»

В НБА произошел троллинг: руководство «Хит» декларировало, что все 17 игроков команды травмированы перед субботним матчем со «Сперс».

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