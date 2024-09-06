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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Нью-Джерси» пригласил на просмотр вратаря Хатчинсона и защитника Зборжила

Игроки подписали с «Девилс» пробные контракты и приедут в тренировочный лагерь клуба.  34-летний Хатчинсон в прошлом сезоне провел 1 матч в НХЛ за «Детройт».

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