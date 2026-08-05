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Врач Махова: хроническая усталость может быть связана с выгоранием

Врач Махова: хроническая усталость может быть связана с выгоранием

Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова заявила, что диагноза «усталость надпочечников» не существует, хотя приписываемые ему симптомы могут быть реальными.

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