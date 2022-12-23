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34-летний Савченко ушел из системы «Барыса»

Пресс-служба «Барыса» сообщила, что Роман Савченко покинул «Номад». Контракт с 34-летним защитником расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

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