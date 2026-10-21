МАЙКОП, 21 октября. /ТАСС/. Первую в России скульптуру, посвященную всемирно известному драматургу, сказочнику, сценаристу Евгению Шварцу, торжественно открыли в Майкопе к 130-летию со дня рождения писателя, передает корреспондент ТАСС.
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