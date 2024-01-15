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Пермская ученая рассказала, чем опасны трансжиры для женщин

Пермская ученая рассказала, чем опасны трансжиры для женщин

Отказ от них может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и предотвратить возможные опухоли.Употребление продуктов, содержащих трансжирные кислоты, может способствовать развитию онкологических заболеваний у женщин, заявила Екатерина Баньковская, доцент кафедры химических технологий Пермского политехнического университета в интервью телеканалу «Кубань.

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