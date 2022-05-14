«Флорида» выиграла серию у «Вашингтона», ни разу не забив в большинстве. У команды было 18 попыток

«Флорида» выиграла серию у «Вашингтона», ни разу не забив в большинстве. «Пантерс» ни разу не использовали численное преимущество в шести матчах серии первого раунда Кубка Стэнли.

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