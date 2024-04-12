На юге Камчатки открылась навигация для маломерных судов

На Камчатке началась навигация для маломерных судов в южной части полуострова. Она стартовала с 12 апреля в столице региона, Вилючинске, Елизовском и Мильковском района, сообщили в краевом управлении МЧС.
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