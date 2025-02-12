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300 рыбаков в дрейфе по Охотскому морю: спасатели на готове

300 рыбаков в дрейфе по Охотскому морю: спасатели на готове

На Сахалине образовалась 10-метровая трещина во льду, в результате чего около 300 рыбаков отправились в дрейф по Охотскому морю.

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