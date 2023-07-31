Театр абсурда

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САМАЯ ДОРОГАЯ ИНФОРМАЦИЯ В МИРЕ: ДАННЫЕ С ПОЛЯ БОЯ НА УКРАИНЕ СТАЛИ СУПЕРБИЗНЕСОМ

ФОТО: FRAME STOCK FOOTAGE/SHUTTERSTOCK ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ Западные военно-технические компании цинично используют Украину как полигон, где собирается информация для создания новых типов оружия.

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