Врач Шаповалова: Масло лимонного эвкалипта может помочь в защите от комаров

Приход весны — это не только потепление, но активизация солнечных лучей, а также комаров и клещей. Дерматовенеролог и косметолог Валерия Шаповалова рассказала «Известиям», как обезопасить себя в это время года.
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