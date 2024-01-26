Лаврентьев: После вывода войск из Ирака США покинут и Сирию

После того, как Соединенные Штаты выведут свои войска из Ирака, американский военный контингент покинет и Сирию, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
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