Фигурантка дела о хищениях в Минобороны России осуждена на 5 лет

Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего топ-менеджера компании, ранее входившей в холдинг «Оборонсервис» Минобороны России, Ирину Вишнякову к пяти годам колонии по делу о крупном мошенничестве и легализации доходов.
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