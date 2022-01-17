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Никто не хотел встречать. Соратники Порошенко отказываются устраивать шоу из встречи в аэропорту

Никто не хотел встречать. Соратники Порошенко отказываются устраивать шоу из встречи в аэропорту

Понедельник начинается в воскресенье… Сторонники Петра Порошенко отчаянно пытаются сымитировать начало евромайдана и вернуть Украину в 2013 год.

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