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Посмотрите, что сделал Лавров: Ещё вчера такое было бы невозможно

Посмотрите, что сделал Лавров: Ещё вчера такое было бы невозможно

«Мне сказать это в третий раз?» — ещё вчера такое было бы невозможно, а сегодня проукраинские СМИ берут интервью у главы русского МИД.

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Комментарии
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Нуртаза Абдуллаев
Очень сложно понять логику сторон по урегулированию кровопролития населения Украины. Кто же виноват: те кто захватывают юридически утвержденные государственные территории, или те которые защищают суверенитет этноса, который был официально объявлен бывшим Президентом России. Ну и дела?
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14 час.
Геннадий Бережнов
США это тот же ЕС - цели у них одни, а методы разные! Трамп исполнитель воли &quot;государства&quot; Америка. Свернуть с дороги ему не позволят. В течении двух лет он потеряет большинство в сенате и будет прыгать на одной ноге!
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12 час.
Сергей Семенов
Так а тут всё просто, при растаскивании СССР по кускам кучме выделили часть России, которая называлась УССР. На условиях независимости, отказа от ядерного оружия и прочее, прочее. При этом только Россия объявила себя правопреемницей СССР, долги кроме нас никто не захотел платить. И пока Украина условия соблюдала, она что хотела, то делала. Как только они нарушили договор и решили лечь нато и про ядерное оружие заговорили договор закончил свою силу. Соответственно по итогам Ялтинской конференции эти земли принадлежат правопреемнику СССР то есть России. Которая сейчас и очищает СВОИ земли от оккупантов, а именно от этноса бандеровцев/хохлов. Это же история.
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12 час.
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