Посмотрите, что сделал Лавров: Ещё вчера такое было бы невозможно

США это тот же ЕС - цели у них одни, а методы разные! Трамп исполнитель воли "государства" Америка. Свернуть с дороги ему не позволят. В течении двух лет он потеряет большинство в сенате и будет прыгать на одной ноге!

Сергей Семенов

Так а тут всё просто, при растаскивании СССР по кускам кучме выделили часть России, которая называлась УССР. На условиях независимости, отказа от ядерного оружия и прочее, прочее. При этом только Россия объявила себя правопреемницей СССР, долги кроме нас никто не захотел платить. И пока Украина условия соблюдала, она что хотела, то делала. Как только они нарушили договор и решили лечь нато и про ядерное оружие заговорили договор закончил свою силу. Соответственно по итогам Ялтинской конференции эти земли принадлежат правопреемнику СССР то есть России. Которая сейчас и очищает СВОИ земли от оккупантов, а именно от этноса бандеровцев/хохлов. Это же история.