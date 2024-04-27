Украинская армия опробуют американские технологии ИИ по обнаружению целей на поле боя, — NYT Ирэн ОрлонскаяПо информации издания The New York Times, в настоящее время в США активно тестируется Project Maven на территории Украины — инновационной программы, использующей искусственный интеллект для обнаружения возможных объектов на военном поле.