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Регионы России

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В России к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено свыше 14 млн автомобилей

В России к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено свыше 14 млн автомобилей

К государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено более 14 миллионов транспортных средств по всей России, сообщили в Министерстве транспорта РФ.

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