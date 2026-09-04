Житель Шуи лишился более 1,5 млн рублей при попытке купить иномарку из-за границы

В дежурную часть МО МВД России «Шуйский» с заявлением обратился 61‑летний мужчина. Он сообщил, что неизвестное лицо под предлогом оказания услуг по приобретению автомобиля марки «Лэнд Ровер Рендж Ровер» через аукцион за рубежом и последующей его транспортировки в Россию убедило его перевести денежные средства в размере 1 511 000 рублей.