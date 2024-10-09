В Брянской области зафиксировали ЧС из-за детонации взрывоопасных предметов

Ранее СМИ сообщали, что дроны атаковали арсеналВ Карачевском районе Брянской области зафиксировали чрезвычайную ситуацию муниципального характера из-за детонации взрывоопасных предметов, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии