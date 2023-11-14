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Ковачич пропустит матчи с Латвией и Арменией из-за мышечной травмы

Ковачич пропустит матчи с Латвией и Арменией из-за мышечной травмы

Матео Ковачич не сыграет в ближайших матчах за сборную Хорватии. Хавбек «Манчестер Сити» пропустит игры с Латвией и Арменией в отборе Евро-2024 из-за мышечной травмы.

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