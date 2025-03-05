Анвар Гатиятулин заявил, что у тренерского штаба «Ак Барса» нет конфликтов с игрками

Фото: ak-bars.ru Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победной игры с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:1) решил объяснить, почему у его команды разладилась игра при реализации большинства.
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