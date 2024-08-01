В США рассказали о переговорах по Газе после гибели главы политбюро ХАМАС

США провели переговоры с чиновниками из Израиля, Катара, Ирака и Саудовской Аравии по прекращению огня в секторе Газа после гибели главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
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