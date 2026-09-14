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Тукай районы мөхтәсибәтендә махсус операция катнашучылары өчен Коръән ашы узды

Тукай районы мөхтәсибәтендә махсус операция катнашучылары өчен Коръән ашы узды

Тукай районы мөхтәсибәте Круглое Поле бистәсе мәчетендә махсус хәрби операциядә катнашучылар, аларның якыннары, шулай ук һәлак булган геройларның гаиләләре өчен Коръән ашы уздырды.

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