❕В Крыму вывезли больше 200 тонн загрязненного мазутом песка и грунта На полуострове работает 76 специалистов и 38 единиц техники, новых выбросов нефтепродуктов не обнаружили, сообщили в МЧС России.
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❕В Крыму вывезли больше 200 тонн загрязненного мазутом песка и грунта На полуострове работает 76 специалистов и 38 единиц техники, новых выбросов нефтепродуктов не обнаружили, сообщили в МЧС России.