Миллион человек 27 ноября примут участие в крупнейшей в Чехии забастовке

В Чехии 27 ноября состоится общегосударственный «День протестов». К забастовке профсоюзов против социально-экономической политики правительства присоединятся около миллиона человек, сообщило РИА «Новости».
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