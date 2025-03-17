СИМ победиши: для самокатов могут ввести водительскую категорию

Компании, занимающиеся прокатом электросамокатов, выступили против предложения Следственного комитета, который призвал приравнять всех пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) к «водителям», а также создать для СИМ подкатегорию М1 и выдавать водительские права на управление ими.
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