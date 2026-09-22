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Газета.ру

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Глава Минобороны Израиля пригрозил эвакуировать Газу в случае похищения солдат

Глава Минобороны Израиля пригрозил эвакуировать Газу в случае похищения солдат

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил выселить миллионное население города Газа на юг анклава в случае, если хотя бы один израильский военнослужащий или гражданский будет похищен палестинскими боевиками.

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