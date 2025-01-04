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Сергей Андронов: «СКА уже надо готовиться к плей-офф, подтачивать свою игру под это. Времени не так много»

После 40 игр СКА с 52 очками занимает 4-е место в таблице Запада. – Какие цели на оставшуюся часть регулярки? Думаете уже о плей-офф?  – Уже надо готовиться к плей-офф, подтачивать свою игру под это.

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